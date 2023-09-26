Тамбов, 26 сентября, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Делегация Тамбовской области во главе с председателем областной думы Евгением Матушкиным приняла участие в торжественных мероприятиях в Севастополе, посвященных годовщине формирования центра связи. Краснознамённый 744-й центр связи Черноморского флота России отметил юбилей — 90 лет со дня образования.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Делегация Тамбовской области во главе с председателем областной думы Евгением Матушкиным приняла участие в торжественных мероприятиях в Севастополе, посвященных годовщине формирования центра связи

Как сообщили в пресс-службе Тамбовской областной думы, регион и подшефный ему Краснознамённый 744-й центр связи 25 лет поддерживают дружеские отношения. Каждый год здесь несут службу призывники из Тамбовской области. Евгений Матушкин передал личному составу центра связи приветственный адрес и поздравления от главы Тамбовской области Максима Егорова. От лица депутатов областной думы и от себя лично Евгений Матушкин поблагодарил военнослужащих за службу Отечеству.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Делегация Тамбовской области во главе с председателем областной думы Евгением Матушкиным приняла участие в торжественных мероприятиях в Севастополе, посвященных годовщине формирования центра связи

«Вы продолжаете славные ратные традиции, заложенные здесь вашими отцами и дедами, которые в годы Великой Отечественной войны отстаивали морские рубежи нашей страны, — обратился он к военнослужащим центра. — Сегодня уже вы вносите свой вклад в борьбу с проявлениями нацизма и защищаете интересы нашего государства». По словам Матушкина, военнослужащих центра связи всегда отличали мужество, доблесть, сила духа и любовь к Родине. «Именно эти качества помогают вам достойно нести службу и оберегать морские границы нашей державы. Особые слова благодарности — ветеранам военной службы, которые передают свой опыт молодым. Позвольте пожелать всем вам крепкого здоровья и всем нам скорейшей победы!» — заявил он.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Делегация Тамбовской области во главе с председателем областной думы Евгением Матушкиным приняла участие в торжественных мероприятиях в Севастополе, посвященных годовщине формирования центра связи

Евгений Матушкин вручил военнослужащим центра связи награды регионального парламента. В рамках торжественных мероприятий члены делегации приняли участие в открытии мемориальной доски лейтенанту Алексею Бересту, который в годы Великой Отечественной войны возглавил боевую задачу по водружению Знамени Победы над зданием Рейхстага.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Делегация Тамбовской области во главе с председателем областной думы Евгением Матушкиным приняла участие в торжественных мероприятиях в Севастополе, посвященных годовщине формирования центра связи

Между Тамбовщиной и Севастополем налажено эффективное межпарламентское взаимодействие. В 2018 году делегация Тамбовской областной думы под руководством Евгения Матушкина посетила Севастополь, где два законодательных собрания заключили соглашение о сотрудничестве. Основные направления, обозначенные в документе, — возрождение традиционных культурных и этнических связей; осуществление совместной деятельности, направленной на укрепление единства народов нашей страны; реализация политики в экономической, научной, медицинской, социальной, курортно-туристической сферах.