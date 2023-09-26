Вашингтон, 26 сентября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Украинский конфликт может распространиться на территорию Германии и Польши из-за безрассудных действий НАТО. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что НАТО уже напрямую вовлечена в конфликт из-за поставок вооружений для совершения атак вглубь России.

«Я боюсь, что через два-три месяца возрастёт риск того, что конфликт выйдет за пределы Донецка, Луганска и Запорожья и распространится на Польшу и, возможно, Германию», — отметил эксперт.

По его словам, недавний удар ВС России по танку Leopard раскрыл правду об участии немецких солдат в операциях украинской армии на передовой. Это говорит о том, что НАТО в открытую вступает в боевые действия в бывшей советской республике, уточнил Джонсон.

Как передавало ИА Регнум, ранее командир разведгруппы с позывным Легенда рассказал, что российские разведчики уничтожили в зоне проведения спецоперации боевую машину Leopard с экипажем, состоящим из военнослужащих Вооружённых сил Германии. Он уточнил, что удар по танку нанесли противотанковой управляемой ракетой (ПТУР). После этого российские военные выдвинулись к боевой машине в надежде взять «языка». Выяснилось, что весь экипаж погиб, за исключением механика-водителя. Он получил тяжёлые ранения.

Легенда добавил, что механик потерял много крови и шансов выжить у него не было. Перед смертью немецкий военный сказал, что очень любит своего ребёнка и жену и жалеет, что согласился ехать на Украину.

Всего же с начала спецоперации ВС России ликвидировали более 12 тыс. танков и бронемашин ВСУ.

В СМИ сообщили, что западные государства хотят в ближайшее время сосредоточиться на обеспечении Украины системами противовоздушной обороны на фоне ожидающихся проблем у ВСУ из-за ухудшения погоды.