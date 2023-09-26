Белгород, 26 сентября, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Днём 26 сентября ВСУ обстреляли село Большетроицкое в Белгородской области, шесть зданий получили повреждения, жители села не пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости/ Сергей Аверин

«Под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в четырёх домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы, а также повреждены два объекта торговли», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Сотрудники оперативных и аварийных служб уже работают на месте происшествия, а представители администрации ведут подомовой обход территории, добавил Гладков.

Ранее 26 сентября белгородский губернатор сообщал и о других атаках на территорию региона со стороны ВСУ. В частности, под удар попало село Новая Таволжанка, в результате была нарушена линия электроснабжения и сгорела одна хозяйственная постройка.

Кроме того, в Грайворонском городском округе в районе села Санкова 26 сентября силами ПВО был сбит беспилотник. Сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях на земле, по предварительным сведениям, пострадавших и разрушений нет.

Также ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ посёлка Уразово и города Шебекино пострадали пять мирных граждан. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация никому из них не понадобилась.