Москва, 26 сентября, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 26 сентября отклонил жалобу на приговор Алексею Навальному (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), который получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме.

Сергей Карпухин/ТАСС Алексей Навальный (на экране), отбывающий наказание в исправительной колонии

«Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судебная коллегия.

Таким образом, приговор вступил в законную силу. Это значит, что в скором времени его переведут в колонию особого режима в соответствии с приговором суда. Пока он содержится в колонии строгого режима в посёлке Мелехово Владимирской области.

Также у него будет меньше свиданий с родственниками, он будет реже получать посылки и бандероли.

Навальный участвовал в слушании по видеосвязи из колонии.

Как передавало ИА Регнум, Мосгорсуд 4 августа приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима. Как следует из приговора, осуждённый признан виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нём (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), а также в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к такой деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

Гособвинитель требовал назначить ему 20 лет лишения свободы.

В деле есть и другие фигуранты из числа соратников обвиняемого. Большинство из них находится за пределами России. 11 человек ранее были объявлены по данному делу в розыск.