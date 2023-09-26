Лондон, 26 сентября, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Западные государства хотят в ближайшее время сосредоточиться на обеспечении Украины системами противовоздушной обороны на фоне ожидающихся проблем у ВСУ из-за ухудшения погоды. Об этом сообщила газета The Telegraph, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно его данным, за изменение приоритетов выступил глава Пентагона Ллойд Остин.

«ПВО, ПВО, ПВО… основное направление для всех союзников, которые предоставляют помощь в сфере безопасности», — цитирует издание слова собеседника.

По его данным, в предстоящие недели и месяцы на Западе попытаются поставить на Украину дополнительные системы.

Издание обратило внимание на то, что ранее Запад уделял приоритетное внимание поставкам боеприпасов, но на фоне ожидающихся проблем у ВСУ из-за ухудшения погодных условий планы поменялись, несмотря на то что Киев продолжает требовать больше боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 сентября обратил внимание на то, что контрнаступление ВСУ захлебнулось, а новые попытки киевской армии атаковать приводят лишь к новым огромным потерям в их рядах. Западные страны тем временем поставляют Украине всё новые виды вооружения, но оно оказывается неэффективным в боях с ВС РФ и «постепенно утрачивается на поле боя», добавил секретарь Совбеза.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки ВСУ провести контрнаступление остаются безуспешными. В сентябре 2023 года киевская армия потеряла более 17 тысяч военнослужащих, а российские войска в этот же период расширили зону контроля на купянском направлении в Харьковской области, отметил министр.

Президент России Владимир Путин заявил 13 июля, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины, уточнил он.