Москва, 26 сентября, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев во время передачи «Прямой эфир» на НВК «Саха» 26 сентября вступился за фильм местного производства «Кандидат», в котором один из главных героев — мужчина, переодетый в женщину.

РИА Новости/Алексей Даничев Глава Якутии Айсен Николаев

«Никаких фильмов про нетрадиционные ценности или национализм наши режиссёры не могут снять. Законы можно трактовать по-разному, но если запрещать фильм «Кандидат», то завтра надо запрещать и «Джентльмены удачи» или «Здравствуйте, я ваша тётя», — отметил Николаев.

Он подчеркнул, что режиссёров Степана Бурнашева и Дмитрия Шадрина хорошо знает, и попросил их не переживать. «Но нужно быть в некоторой степени сосредоточенными и не совершать ошибок, а родная республика поможет. Своих не бросаем», — отметил глава Якутии.

Ранее стало известно, что фильм режиссера Дмитрия Шадрина «Кандидат» не получил прокатное удостоверение из-за ЛГБТ-пропаганды. Более того, по требованию Роскомнадзора с российских видеосервисов убрали фильм «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. Ведомство выявило, что в фильме показано неравенство героев по национальному признаку.

Кадр из к/ф «Айта», 2022г.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что с 1 сентября 2023 года вступил в действие приказ о блокировке интернет-ресурсов, где отказываются удалять ЛГБТ-материалы. Он сообщил, что ведомство начнёт это делать на следующий день.

В Роскомнадзоре напомнили, что в России законом запрещено распространять материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, и за это предусмотрено ограничение доступа к материалам. Кроме того, статья 6.21 КоАП России предусматривает административную ответственность за пропаганду ЛГБТ-отношений или смену пола.

Так, в августе мировой судья в Москве оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за то, что платформа не удалила ЛГБТ-контент. В соцсети выявили четыре видеоролика с демонстрацией нетрадиционных отношений.