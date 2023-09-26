Москва, 26 сентября, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Когда президент Молдавии Майя Санду обращается к гражданам с призывами демонстрировать европейские ценности, то это значит, что чиновники и население думают совсем иначе, и руководство страны находится далеко от реальности. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Президент Молдавии Майя Санду

Ранее президент Молдавии заявила, что политики страны должны демонстрировать в ежедневной работе приверженность европейским ценностям, а не интересам России. По её словам, недостаточно говорить, что страна поддерживает интересы Европы. Санду добавила, что или люди верят в демократию и показывают это каждый день у себя на работе, или это просто разговоры.

Политолог обратил внимание, что поведение Санду говорит о том, что мнение в верхах правительства не находит поддержку у большинства в стране.

«Когда руководитель государства обращается с такими призывами, то значит население думает совсем иначе. Это свидетельство серьёзной дистанции между восприятием действительности политического руководства и населением страны. То есть идёт подавление инакомыслия. И эти призывы адресуются, как к населению, так и к чиновникам, которым она рекомендует стать более жёсткими, чтобы они притесняли несогласных с этим», — отметил Оленченко.

По его мнению, президент Молдавии продолжает попытки «вестернизации» республики. При этом, на настроения в Молдавии влияют местонахождение страны и её историческое прошлое. Так сейчас влияние оказывают находящиеся по соседству Румыния и Украина. Но благодаря совместному советскому прошлому в Молдавии выросло уже не одно поколение, которому близки российские взгляды и ценности.

«Это отличается от того, что рисует Санду, и это её беспокоит. Поэтому она выступает с такими даже несколько большевистскими призывами», — указал политолог.

Оленченко допустил, что заявление Санду про ценности может быть следствием общественных опросов, и из них просматривается, что население Молдавии не очень стремится солидаризоваться с призывами президента следовать чужим ценностям.

«Конечно, некоторые жители Молдавии резонно захотели бы узнать у президента, что она понимает под ценностями, когда инфляция в стране 34%, когда нет людей, которые могли бы должным образом управлять государством и экономикой и когда растут долги и население вынуждено эмигрировать. А Санду — это рупор тех сил, которые заинтересованы отделить Молдавию от постсоветского пространства, от традиций и образа жизни, близкого России», — отметил Оленченко.

По его мнению, западные союзники Молдавии пытаются сделать республику таким же инструментом, как удалось со странами Прибалтики.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Санду заблуждением. Он заявил, что Россия сама и есть европейская ценность. Песков добавил, что власти в Кишинёве совершают ошибку перед своим собственным народом, когда считают, что для развития отношений с Западной Европой нужно обязательно разрушить отношения с Россией.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов отметил, что Западные страны насаждают Молдавии курс на «румынизацию» и заставляют Кишинёв разорваться отношения с Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Молдавия приближается к тому, чтобы стать пособником Украины. Она указала, что коллективный Запад активно затаскивает республику в украинский конфликт и «присматривает её на роль второй Украины».