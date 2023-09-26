Москва, 26 сентября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Столичный производитель детской одежды BUG LOVERS презентовал новую осеннюю коллекцию, куда вошли 32 товарные позиции. Благодаря расширению ассортимента бренд сможет увеличить выпуск в два раза, рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Производитель детской одежды BUG LOVERS презентовал новую осеннюю коллекцию

«В столице созданы комфортные условия для ведения бизнеса, которые позволяют развиваться крупным, средним и малым промышленным предприятиям, — подчеркнул Овчинский. — Так, московский бренд одежды BUG LOVERS презентовал осеннюю коллекцию для детей из 32 позиций. Компания начала работать в апреле 2023 года, и за это время ей удалось выпустить свыше трех тысяч изделий», — добавил он. По словам Овчинского, благодаря расширению ассортимента предприятие до конца года сможет вдвое нарастить выпуск.

Новая коллекция включает в себя платья, юбки, брюки, рубашки, футболки, пижамы и многое другое. Компания производит одежду из натуральных тканей, которые не сковывают движения и не доставляют дискомфорт. В одежде используются приглушенные оттенки цветов, вышивка и кружева.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие изделия.