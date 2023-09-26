Москва, 26 сентября, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Линия обороны России остаётся нерушимой на фоне усиления атак ВСУ на ключевых участках фронта, пишет Business Insider.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Танк Т-80 ВС России в зоне СВО

«Их (России. — Прим. ред.) линии (обороны. — Прим. ред.) гнутся, но не ломаются. У них достаточно ресурсов, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля», — отметил финский военный эксперт Эмиль Кастельми.

Киев же находится под давлением союзников, которые требуют от ВСУ добиться прорыва до наступления зимы. Пока Украина одержала лишь несколько «несущественных побед», заключил автор статьи.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что так называемый «контрнаступ» ВСУ представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал. Российский лидер выразил надежду на то, что украинское «наступление» и дальше будет неудачным.

Сегодня, 26 сентября, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки ВСУ провести контрнаступление остаются безуспешными. В сентябре 2023 года киевская армия потеряла более 17 тысяч военнослужащих, а российские войска в этот же период расширили зону контроля на купянском направлении в Харьковской области, отметил министр.