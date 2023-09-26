Москва, 26 сентября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Заместитель командующего Черноморским флотом (ЧФ) России контр-адмирал Ильдар Ахмеров вручил государственные награды военнослужащим 810-й бригады морской пехоты ЧФ за срыв атак противника в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила 26 сентября пресс-служба Минобороны.

Кадр из видео. Министерство обороны России Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота

Морские пехотинцы проявили мужество и героизм в ходе срыва атак украинских подразделений. Из рук Ахмерова они получили ордена Мужества и медали «За отвагу».

«Благодаря профессионализму и умелым действиям российских военнослужащих попытки украинского командования по прорыву обороны на запорожском направлении успеха не имеют», — заявили в оборонном ведомстве.

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Морские пехотинцы 810-й бригады участвовали в боях в районе села Работино Запорожской области. По словам военнослужащего с позывным Боцман, противник понёс существенные потери в технике: 25 к одному. Он отметил, что танки «Леопард» западного производства «хорошо горят, качественно, с огоньком».

«Теперь ждём «Абрамсы». «Челленджеры» сожгли без нас», — добавил боец.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель командира 810-й бригады морской пехоты ЧФ полковник Алексей Бернгард получил звание Героя России за то, что его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство на мариупольском направлении.

Звания Героя России удостоен и командир 810-й бригады с позывным Струна Владислав Головин. Он взял на себя командование батальоном после гибели офицеров, сплотил и настроил бойцов на выполнение поставленных высшим командованием задач.