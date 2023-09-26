Москва, 26 сентября, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар 26 сентября посетил Россию, он провёл переговоры в Минобороны РФ. Об этом говорится в заявлении Ливийской национальной армии.

EPA/YANNIS KOLESIDIS/ТАСС Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар

Отмечается, что визит Хафтара состоялся по приглашению России.

В заявлении указано, что во главе встречающих ливийского военачальника был заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

Уточняется, что во время визита состоялись переговоры с российскими высокопоставленными деятелями по вопросам развития ситуации в Ливии, также обсуждались двусторонние отношения между двумя государствами, пути их укрепления и развития.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за то, чтобы обеспечить суверенитет Ливии. Он отметил, что Россия намерена и далее содействовать в продвижении на ключевых треках урегулирования на основе обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности ливийского государства.

Путин, выступая на саммите в Санкт-Петербурге, заявил, что очень важно, чтобы в Ливии наступило национальное единство. Он отметил, что в Москве понимают, насколько сложен этот процесс, но Россия будет способствовать ему.