Москва, 26 сентября, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Российский и американский продюсер Ольга Леснова, которая была продюсером самого успешного фильма Ян Гэ «Троица», в беседе с журналистами ИА Регнум заявила, что не понимает, как та могла забыть о 16 годах жизни в России. По словам Ольги, именно в России Ян Гэ делала первые шаги в творчестве, где ей всячески помогали.

РИА Новости/ Екатерина Чеснокова Актриса Ян Гэ

«Для меня очень странно такое поведение Ян Гэ. Я бы так никогда не сделала, ни в какой ситуации. Она пытается скрыть то, что жила в России? Но зачем? Она очень долго жила здесь, и это любой подтвердит из кинобизнеса. Ещё раз повторю, очень странное поведение! Именно в России она и стала актрисой и режиссером — снималась в кино и сама его снимала», — сообщила основатель кинокомпании Maze Films Ольга Леснова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что под одним из выпусков The Voice of Germany 2023, выложенном на YouTube, пользователи развернули дискуссию. Зрители узнали в выступающей с песней американской певицы Lizzo российскую актрису китайского происхождения Ян Гэ. Девушка много лет прожила в России, но во время беседы с членами жюри позабыла об этом факте и заявила, что переехала в Германию сразу из Китая. Артистка выкинула из своей биографии 16 лет жизни в России, где она получила театральное образование и первые роли в кино.