Москва, 26 сентября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Министерство обороны России продолжает наращивать боевую мощь вооружённых сил страны, в том числе с помощью поставок в армию современного вооружения и совершенствования подготовки, заявил 26 сентября глава ведомства Сергей Шойгу.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Продолжаем наращивать боевую мощь вооружённых сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учётом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей», — сказал министр на заседании коллегии ведомства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе своего выступления на заседании коллегии министр обороны также отметил, что Вооружённые силы России продолжают активные действия по разгрому противника в зоне специальной военной операции. На купянском направлении в Харьковской области была значительно расширена зона контроля российских войск, сказал он.

Кроме того, министр обороны отметил, что контрнаступление ВСУ не приводит ни к каким результатам. С начала сентября российские военные уничтожили 17 тысяч военнослужащих ВСУ и более 2700 единиц вооружения и военной техники, но США и другие «союзники» Киева продолжают кидать украинских солдат на убой, подчеркнул он.

Также Шойгу рассказал о перевооружении ВС РФ. В частности, войска Южного военного округа в 2023 году получат 5500 единиц современного вооружения и техники, а в эксплуатацию будут введены более 500 объектов профильной инфраструктуры, сказал министр.