Москва, 26 сентября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Основатель группы «На-На», продюсер Бари Алибасов подал в суд иск к сети «М. Видео» из-за того, что купленный игровой ноутбук зависал и «не тянул даже танчики», сообщила Газете.Ru помощница продюсера Елена.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Основатель группы «На-На», продюсер Бари Алибасов

Иск был зарегистрирован Пресненским судом 25 сентября.

Помощница пояснила, что после травмы на позвоночнике по просьбе Алибасова ему купили за 200 тысяч игровой ноутбук, чтобы можно было хорошо проводить время, не напрягая спину. Однако, поработав совсем недолго, он начал зависать. Технику несколько раз относили в ремонт, но ноутбук продолжал «тормозить».

«Я знаю точно, танчики не тянул. World of Tanks называется, как-то так. Они у него застревали. Он всё время возмущался, что-то деревья куда-то уплывали, то снаряды не долетают», — рассказала Елена.

По её словам, сейчас этот ноутбук лежит без дела, поскольку Алибасов решил купить другой. Подача иска в суд, по её словам, это дело принципа.

«Первый суд нам отказал. Пришла бумага вместе с нашим заявлением о том, что договаривайтесь досудебно. Бари Каримович рвал и метал. Говорит, документы приложили в суд о том, что нет КПД. Или замену ноутбука сделайте, или верните деньги. Это было прописано в нашем заявлении. Суд просто не отреагировал и отшвырнул наше дело. И вот адвокат снова подавала документы в суд», — пояснила Елена.

Продюсер и сам мог бы поехать в центральный офис компании, отметила помощница, и ему бы могли пойти навстречу, однако Бари Алибасов хочет поступить как обычный гражданин.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2021 года Бари Алибасову сделали операцию на позвоночнике после падения с лестницы.

В июне 2022 года Алибасов в эфире телешоу «Пусть говорят» прокомментировал сообщения о свадьбе со своей сиделкой Еленой. По его словам, кроме рабочих отношений их ничего не связывает. В студию пришла сама Елена, которая назвала глупостью слухи о её свадьбе с продюсером.

Ранее в СМИ появились сообщения, что 27 мая Алибасов якобы женился на своей седьмой избраннице.