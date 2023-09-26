Лондон, 26 сентября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Украина запросила у западных союзников крылатые ракеты большой дальности, предназначенные для стратегических бомбардировщиков, которых у ВСУ нет, пишет 26 сентября журнал Economist.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр»

По словам источника издания в Генштабе ВСУ, Киев хочет иметь в распоряжении аналоги русских «Калибров» и Х-101, из-за того что подобные ракеты трудно перехватывать.

Российская ракета Х-101 относится к классу авиационных крылатых ракет большой дальности, она способна наносить удары на расстоянии до 5,5 тысячи километров. На Западе аналогом Х-101 можно назвать американскую авиационную крылатую ракету большой дальности AGM-86 и её варианты.

Однако, отмечается в материале, такое оружие запускают только со стратегических бомбардировщиков B-52, а Вашингтон не может предоставить Киеву авиакомплексы стратегического класса.

Другой аналог Х-101 — авиаракета AGM-129, однако её также может носить только B-52. Тем более, по данным западной прессы, её сняли с вооружения и с высокой вероятностью все подобные ракеты уже утилизировали.

Аналогом российской ракеты «Калибр» можно назвать американскую крылатую ракету морского и наземного базирования BGM-109 Tomahawk. Для её запуска используют установки Mk 41 на кораблях или применяют в наземной системе ПРО США Aegis Ashore. Economist отмечает, маловероятно, что Вашингтон будет готов передать Украине подобные системы вооружений. Кроме того, Tomahawk запускают с атомных подлодок, которых у Киева нет.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден пообещал главе киевского режима поставить ракеты ATACMS, но небольшую партию. При этом в Пентагоне заявили, что им нечего анонсировать по этому виду оружия. Отмечается, что представители минобороны США сообщили, что у страны нет большого излишка ATACMS. Кроме того, в американском правительстве были те, кто возражает против поставок этих ракет Украине, опасаясь эскалации конфликта.

В свою очередь экс-разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что, если киевские власти применят американские ракеты ATACMS, российская армия уничтожит критическую инфраструктуру Украины, значительно расширив список целей, которые нужно поразить.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя сообщения о возможных поставках ВСУ дальнобойных ракет, отметил, что это не изменит ситуации на поле боя. Он также подчеркнул, что США, поставляя вооружения Украине, ведут войну против России.