Тегеран, 26 сентября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Объединение БРИКС служит основой для расширения взаимодействия с Россией и другими странами-участницами, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила 26 сентября пресс-служба иранского лидера.

Zuma/TASS Президент Ирана Ибрагим Раиси

Раиси назвал БРИКС одной из новых организаций, эффективно формирующих многополярный мир. Он выразил России благодарность за поддержку членства Ирана в блоке.

Иранский президент отметил, что БРИКС — «подходящая основа для расширения двустороннего, регионального и международного взаимодействия между Ираном, Россией и другими странами-членами».

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября президенты России и Ирана провели телефонный разговор по инициативе Тегерана. Путин и Раиси, как сообщили в Кремле, обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и высказали заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы «3+3». В неё входят Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Иран и Турция.

Ещё одной темой стало обеспечение плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности БРИКС. В августе на саммите в ЮАР лидеры стран-участниц решили предложить Ирану, а также Аргентине, Египту, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии полноправное членство в блоке.