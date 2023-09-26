Москва, 26 сентября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил самоотверженность молодых казаков, находящихся зоне СВО, в приветствии участникам IV Всероссийского слёта казачьей молодёжи. Об этом сообщила 26 сентября пресс-служба Кремля.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Глава государства поприветствовал гостей слёта, который открылся в Астрахани, и отметил, что всех их объединила искренняя любовь к Родине, стремление ратными и трудовыми свершениями служить своей стране, как завещали отцы и деды.

Казачество сохраняет духовно-нравственные, патриотические традиции. Многие поколения казаков сражались за свободу и независимость Отечества в прежние столетия, напомнил он.

«Так же самоотверженно в наши дни молодые казаки плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции», — подчеркнул Путин.

Он выразил уверенность, что слёт пройдёт в созидательном ключе, а предложенные его участниками инициативы воплотятся в реальные дела и начинания.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года депутат Госдумы, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил о привлечении около 14 тыс. казаков к выполнению боевых задач в зоне СВО. Он отметил, что на базе войсковых казачьих обществ созданы добровольческие казачьи отряды «Таврида», «Терек», «Ермак», «Тигр», «Дон». Каждый месяц в эти отряды вступают около 500 добровольцев.