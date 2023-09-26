Вашингтон, 26 сентября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Все рапорты о планировании диверсии США на «Северных потоках» поступали напрямую директору ЦРУ Уильяму Бёрнсу, который в обход американской администрации докладывал о ситуации лично президенту США Джозефу Байдену, заявил 26 сентября американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Директор ЦРУ Уильям Бёрнс

«Белый дом был изолирован от событий в Осло, различные отчёты и новые данные с мест передавались непосредственно директору ЦРУ Уильяму Бёрнсу, который был единственным связующим звеном между планировщиками и президентом, санкционировавшим проведение миссии 26 сентября 2022 года», — рассказал Херш в своём расследовании.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в расследовании журналиста также сказано, что газопровод был выбран властями США для атаки, поскольку в Вашингтоне сочли, что смогут такую атаку успешно осуществить и вместе с тем в будущем отрицать свою причастность к ней, уничтожив улики.

Также Херш отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц был в курсе планов Вашингтона подорвать газопроводы в случае начала Россией специальной военной операции на Украине. Целью подрыва было снижение «влияния» России на Германию, добавил журналист.

Результаты проведённого Хершем расследования «круче Уотергейта» и администрация Джозефа Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам, отметила в своём комментарии официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Власти скандинавских стран начали совместное с Германией «расследование», но не допустили до него Россию. Херш ранее заявил, что президент США Джозеф Байден лично причастен к теракту. Генпрокуратура РФ открыла дело об акте международного терроризма, с такой же оценкой причин взрыва выступил и президент России Владимир Путин.

Власти Дании, Германии и Швеции боятся, что, если расследование теракта будет проходить объективно, это приведёт к скандалу, поэтому они и затягивают расследование, отметила ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум юрист по международному праву Мария Ярмуш.