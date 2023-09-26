Вашингтон, 26 сентября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Западные союзники Киева могут изменить подход к помощи Украине после провала контрнаступления украинской армии. Об этом написал журнал Military Watch Magazine.

Сергей Корсун ИА Регнум

«В сентябре становится всё более очевидным, что может настать переломный момент в поддержке Украины из-за растущего разочарования в долгожданном наступлении ВСУ на российские позиции», — отмечается в материале.

В статье обращается внимание на то, что ВСУ понесли серьёзные потери, при этом они так не смогли добиться значительных результатов. Ожидается, что признание западными лидерами неудач на Украине подтолкнет их к пересмотру нынешней политики и перераспределению ресурсов, говорится в статье.

На фоне истощения ВСУ, в особенности таких важных средств, как ПВО, остаётся неясным, будут ли западные союзники продолжать поддерживать конфликт, который всё больше кажется невыигрышным для ВСУ, либо же они отрежут Киев от финансирования, отмечает журнал.

Как передавало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 сентября обратил внимание на то, что контрнаступление ВСУ захлебнулось, а всё новые попытки киевской армии атаковать приводят лишь к новым огромным потерям в их рядах. Западные страны тем временем поставляют Украине всё новые виды вооружения, но оно оказывается неэффективным в боях с ВС РФ и «постепенно утрачивается на поле боя», добавил секретарь Совбеза.

Министр обороны России Сергей Шойгу 26 сентября заявил, что попытки ВСУ провести контрнаступление остаются безуспешными. В сентябре 2023 года киевская армия потеряла более 17 тысяч военнослужащих, а российские войска в этот же период расширили зону контроля на купянском направлении в Харьковской области, отметил министр.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года отмечал, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек.