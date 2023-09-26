Каир, 26 сентября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Перспективы разрешения кризиса на Украине пока не просматриваются, заявил 26 сентября секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Каире.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Россия поддерживает позицию Египта и других стран Африки о посредничестве в урегулировании кризиса.

Однако на сегодняшний день «перспективы такого разрешения не просматриваются», добавил он.

«Украине не позволят пойти на заключение мирного соглашения и будут по-прежнему использовать её в качестве орудия против России», — заявил он в ходе российско-египетских консультаций.

Вместе с тем Патрушев приветствовал отказ Каира от предоставления вооружения Киеву, несмотря на серьёзное давление со стороны американцев и европейцев.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл 26 сентября с рабочим визитом в Египет, где проведёт переговоры по линии безопасности и борьбы с терроризмом.

Перед поездкой в Египет Патрушев совершил рабочий визит в Оман, где обсуждал двустороннее партнёрство между Москвой и Маскатом.

Ранее Патрушев обвинил Запад в ведении гибридной войны против Москвы, заявив, что англосаксы, НАТО и их приспешники развязали против России гибридную войну с целью подорвать её суверенитет и территориальную целостность, используя ситуацию на Украине в качестве одного из средств истощения России.