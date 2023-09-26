Крым, 26 сентября, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Исторический мультимедийный спектакль «Грифон» в «Херсонесе Таврическом» за сезон 2023 года увидели свыше 15 тысяч человек, больше половины из которых — дети, сообщил директор фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» Иван Есин.

Пресс-служба Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история»

«За годы своего существования мультимедийный спектакль стал поистине визитной карточкой всего полуострова, а Севастополь и, в частности, святая земля Херсонеса — главным центром притяжения туристов», — сказал он.

Он добавил, что количество зрителей, посетивших показы в юбилейный пятый сезон, ещё раз подтверждает значимость и востребованность исторического проекта.

Всего за пять сезонов спектакль увидели почти 70 тысяч человек. Однако в 2023 году «Грифон» принимали особенно тепло.

«В первую очередь это связано с попытками Запада переписать историю, навязать обществу ложные истины. Однако Севастополь — сердце и душа нашего народа — всегда бережно хранил и будет хранить и транслировать подлинную летопись отечества», — отметил Есин.

Пресс-служба Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история»

Кроме того, немаловажно, что больше половины от общего числа посетителей за этот год — дети: свыше 8000 школьников со всей России, с новых территорий и даже из стран зарубежья.

«Я никогда не была на спектакле такого уровня, невероятные спецэффекты, игра актёров вызвали множество эмоций. Навсегда запомню этот день, обязательно расскажу о спектакле маме, всем родным и друзьям», — поделилась впечатлениями школьница из Бурятии Анна Королёва.

Пресс-служба Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история»

По мнению другой юной зрительницы из Хабаровского края Виктории Игнатовой, в спектакле хорошо отражены события разных эпох, что повышает интерес к изучению истории родной страны.

Такое количество молодёжи на показах также является абсолютным рекордом для «Грифона». Кроме того, Есин выразил уверенность в том, что рекорд зрителей 2023 года уже в следующем сезоне будет выше как минимум в 2 раза, поскольку увеличивается общее количество мест в зрительном зале, а именно — в 2024 году «Грифон» «переедет» на территорию историко-археологического парка, где под спектакль возводят масштабный амфитеатр на 1200 мест.

Пресс-служба Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история»

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября в Мелитополе открыли мультимедийный исторический комплекс «Россия — моя история». В торжественной церемонии принял участие первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Исторические парки «Россия — моя история» — масштабные экспозиционные комплексы по всей России. Первую выставку «Романовы» представили в 2013 году в московском Манеже, как и следующие экспозиции. В 2015 году открылась постоянная экспозиция на ВДНХ, ещё через два года в регионах открылись 15 исторических парков. Уникальность парка состоит в подаче истории страны через современные технологии, в том числе кинозалы, мультимедийные карты, видеопроекции и декорации.