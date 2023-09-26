Москва, 26 сентября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Россельхознадзор рассматривает возможность ввода ограничения на поставки рыбопродукции из Японии. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

ТАСС/Mercedes Menendez/Pacific Press via ZUMA Wire

«Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что окончательное решение будет принято после переговоров с Японией.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа в Японии начали сброс очищенной воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». С АЭС к концу марта 2024 года планируют слить свыше 30 тысяч тонн жидкости, а сам процесс займёт несколько десятилетий. В баках на территории АЭС скопилось более 1,25 миллиона тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, повреждённых в результате цунами в марте 2011 года, когда произошла авария на «Фукусиме-1». Авария вывела из строя системы энергоснабжения и охлаждения.

Первые анализы воды, сброшенной в океан с АЭС «Фукусима-1», которые сделали российские учёные, показали хороший результат, а значит, рыбодобытчикам опасаться нечего. О результатах исследования сообщил в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» Кирилл Колончин.

Правительство Японии направит около 20 млрд иен (порядка $136 млн) в качестве субсидий для поддержки национальной рыболовецкой отрасли, которая несёт серьёзные убытки в результате введенного некоторыми государствами эмбарго на импорт японских морепродуктов после начала сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Японской организации внешней торговли планируется поручить поиск новых рынков сбыта, предполагается переоснащение новым оборудованием перерабатывающих заводов в Японии.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что на фоне сброса воды Россия получит преимущество по экспорту рыбы, японцы как высокотехнологичная нация не должны были допускать сброс, это является слабостью.

Власти КНР приняли решение о запрете ввоза продуктов из десяти префектур Японии из-за тогда ещё лишь намерения Токио сбросить в море заражённую воду с АЭС «Фукусима-1». Уточняется, что таможенники будут тщательно проверять всю ввозимую продукцию без исключения, также будут усилены проверочные мероприятия на содержание радиоактивных веществ.