Полтава, Украина, 26 сентября, 2023, 16:30 — ИА Регнум. В Полтавской области находится разветвлённая система газопроводов, и если Украина сейчас, ссылаясь на взрыв на одной из труб, остановит перекачку топлива, значит Киев принял политическое решение — отказаться от транзита. Такое мнение в комментарии ИА Регнум высказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности.

26 сентября глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил в своём Telegram-канале о взрыве на магистральном газопроводе в Лубенском районе. Областной глава также опубликовал видео, на котором запечатлен сильный пожар.

По территории Полтавской области, в частности, проходит пересекающий всю Украину магистральный экспортный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород.

В силу того, что украинская газотранспортная система довольно разветвлена (вторая по развитости ГТС в Европе после газотранспортной системы России), при желании, поток топлива можно довольно спокойно перекинуть на другие маршруты, поясняет Юшков.

«Где-то трубы проходят параллельно, где-то чуть-чуть расходятся, но, в принципе, газотранспортная система — очень разветвлённая. Было бы желание, сделать это можно быстро. Тем более, что загрузка сейчас небольшая, и мощности пустуют», — отметил специалист.

То, как будет развиваться ситуация после нынешнего инцидента может стать лакмусовой бумажкой отношения украинских властей к транзиту российского газа в Европу.

«Если украинская сторона скажет: «Всё, не можем ничего качать вообще», то это будет политическое решение о полной остановке транзита. Если они продолжат качать газ по другим трубам, значит, речь идёт о сугубо технических проблемах, или о повреждении в рамках боевых действий», — пояснил Юшков.

Эксперт не исключилт — свой отказ от транзита Украина может мотивировать тем, что в газотранспортной системе осталась только одна точка входа. А именно — северная, через ГИС (газоизмерительную станцию) «Суджа» на границе российской Курской области и Сумской области Украины. В мае 2022 года Украина объявила о приостановке транзита по другому, более южному маршруту, через точку входа «Сохрановка» — после того, как территория, на которой расположена эта точка, перешла под контроль сил ЛНР.

«Украинская сторона будет всё валить на «Газпром», — прогнозирует Юшков. — В этом случае, они будут говорить, что других вариантов у них нет, что «Россия сама виновата». Что если бы Украина целиком контролировала южный маршрут, если бы не было ЛНР и ДНР, то была бы возможность качать газ и по южному маршруту. А так — только через «Суджу», через северную точку входа».

О том, какую линию поведения изберёт руководство Украины, можно будет судить по срокам восстановления пострадавшей трубы.

«Если будет потребность восстановить газопровод, то его восстановят за сутки-двое — столько займёт ликвидация разрыва трубы. Если не будут чинить неделю-две или месяц, то сразу будет ясно — не хотят», — пояснил Юшков.

17 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Москвой о продлении контракта на транзит газа в Европу. Действующее соглашение рассчитано до конца 2024 года. На следующий день, 18 августа, глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что газ, который сейчас поступает из России в Венгрию через территорию Украины, в случае прекращения транзита по этому маршруту можно перенаправить на газопровод «Турецкий поток».

28 марта Совет Евросоюза продлил на 12 месяцев, до 31 марта 2024 года, срок действия решения о добровольном снижении потребления газа на 15%. Польша и Венгрия выступили против этого плана. Остальные страны поддержали его. В конце августа глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что потребление газа в Европе за восемь месяцев этого года снизилось на 26 млрд кубометров. В 2022 году потребление уменьшилось на 56 млрд кубометров газа.