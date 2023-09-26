Варшава, 26 сентября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Священнослужители в польском городе Домброва Гурнича устроили секс-вечеринку и не пускали скорую помощь к одному из её участников. Об этом сообщила газета Wyborcza.

Damian Klamka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вечеринку в здании, принадлежащем приходу, организовали несколько священников. Они, как отмечено в статье, принимали таблетки для улучшения потенции и вызвали мужчину для оказания секс-услуг.

Через некоторое время приглашённому мужчине стало плохо, он потерял сознание. Один из участников вечеринки вызвал скорую помощь, но другие гости отказались пускать медиков в здание.

Помощь мужчине оказали только после вмешательства полиции. Теперь в произошедшем разбирается прокуратура.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в США разгорелся скандал вокруг многочисленных случаев педофилии в католической церкви. Прокуратура штата Пенсильвания выявила более 300 священников, подозреваемых в сексуальном насилии над детьми. По данным ведомства, пострадали больше 1000 детей, некоторым из них было меньше 10 лет. Папа римский Франциск обратился к католикам всего мира с призывом искоренить «эту культуру смерти». Боль пострадавших от этого насилия слишком долго игнорировали, замалчивали и скрывали, подчеркнул он.