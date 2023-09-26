Москва, 26 сентября, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжают активные действия по разгрому противника в зоне специальной военной операции, сообщил 26 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Группировки российских войск продолжают активные действия по разгрому противника», — сказал глава российского оборонного ведомства на заседании коллегии Минобороны.

Так, отметил Шойгу, на купянском направлении была значительно расширена зона контроля вблизи населённых пунктов Синьковка и Петропавловка.

Министр обороны добавил, что с начала сентября российские военные уничтожили 17 тыс. человек личного состава ВСУ и более 2,7 тыс. единиц вооружения и военной техники. При этом Соединённые Штаты и другие союзники Киева продолжают кидать солдат на убой.

«Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению», — заключил Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года отмечал, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек. Киевские военачальники бросают в бой неподготовленных граждан, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.

Тогда же киевский режим расширил список категорий украинских граждан, которые могут быть призваны в ряды ВСУ. Так, в новый перечень попали, в частности, женщины-фармацевты и медики, а также носители ряда заболеваний и особенностей организма. Киевский режим фактически говорит о тотальной мобилизации, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко.