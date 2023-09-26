Москва, 26 сентября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал предложение ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова о создании учебного заведения, которое бы готовило молодежь к государственной службе, воспитывало её в духе патриотизма и возрождало тем самым традиции Царскосельского лицея. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров

По словам Комиссарова, в настоящее время обсуждается возможность возрождения традиций Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге.

«Вы, конечно, знаете про уникальность этого лицея, про его историю, и нам кажется, что было бы очень здорово этот лицей возродить», — отметил он.

Глава государства уточнил, предлагается ли возродить именно как учебное заведение. На это Комиссаров ответил утвердительно. Он пояснил, что возрождать учебное заведение планируется для того, чтобы с юных лет готовить молодёжь к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать учащимся самое лучшее образование.

Президент России напомнил, что на этих площадях функционирует музей, и поинтересовался, где планируется реализовывать идею. На это Комиссаров ответил, что рассматриваются разные варианты. Он пояснил, что имеются площади, которые можно использовать: частично — исторические, частично — новые.

«Не просим сейчас никакого финансирования, будем сами искать средства, возможности и придём к Вам уже с готовым проектом», — отметил он, добавив, что сейчас необходима поддержка главы государства, поскольку если делать такой лицей, то это должен быть лицей президента Российской Федерации.

Владимир Путин поддержал идею.

«Хорошо. Давайте», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин провёл встречу с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Алексеем Комиссаровым. В ходе встречи также была рассмотрена текущая деятельность, обсуждались перспективы развития академии. Комиссаров выразил готовность больше использовать научный потенциал академии для решения актуальных задач, которые стоят перед правительством.

В Высшей школе государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС стартовала программа обучения для сотрудников органов публичной власти Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Цель программы, разработанной по поручению президента РФ Владимира Путина, — ускоренная интеграция новых регионов в российскую систему государственного управления.