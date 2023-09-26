Москва, 26 сентября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен на аэродроме в Николаеве. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 26 сентября на брифинге.

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Истребитель МиГ-29 ВСУ

Самолёт противника уничтожили ВКС России.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября в Минобороны заявили об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Кроме того, средства ПВО за сутки перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 33 вражеских беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

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