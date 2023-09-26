Москва, 26 сентября, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил 332-му отдельному вертолётному полку почётное наименование «гвардейский». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

Почётное наименование «гвардейский» 332-му отдельному вертолётному полку присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

332-й отдельный вертолётный полк был образован в 1940 году и вошёл в состав смешанной авиадивизии Ленинградского военного округа.

В годы Великой Отечественной войны 12 лётчиков полка были удостоены звания Героя СССР.

Как сообщало ИА Регнум, в августе президент России Владимир Путин присвоил почётное гвардейское наименования 70-му мотострелковому полку.

Также почётные наименования получили 8-я зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада, 18-я бригада армейской авиации, а также 238-я артиллерийская 107-я ракетная Мозырьская ордена Ленина Краснознамённая бригада.