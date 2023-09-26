Москва, 26 сентября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. В Общественной палате (ОП) России будет создана рабочая группа, участники которой изучат предложения наблюдателей и IT-экспертов, осуществлявших контроль за работой платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования, сообщили 26 сентября в организации «Независимый общественный мониторинг».

РИА Новости/Валерий Мельников

В ОП был проведён круглый стол, в ходе которого представители партий, криптографы и IT-специалисты подвели итоги наблюдения за работой системы ДЭГ. Эксперты выдвинули значительное количество интересных инициатив, отметил сопредседатель Координационного совета ОП по контролю за голосованием, глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ-2023 Олег Артамонов.

Число наблюдателей за ДЭГ в этом году увеличилось вдвое, их было в 2023 году более двухсот, заявил Артамонов. Кроме того, наблюдение за технологией проводила группа экспертов в ОП, где был организован доступ к ноде наблюдения блокчейна. Этих IT-специалистов направляли для наблюдения в том числе представители партий.

Важным инструментом, который позволил установить неизменность электронных голосов, стал «цифровой сейф-пакет» ОП, с его помощью эксперты установили, что никаких изменений при подведении итогов голосования в данные не вносилось, отметил сопредседатель совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. Система ДЭГ полностью соответствовала стандарту и в дни голосования работала стабильно, заявил в свою очередь независимый эксперт, член технической группы в ОП Алексей Щербаков.

«Система отработала стабильно. Были кратковременные пики лишь на несколько секунд — это допустимые отклонения, зафиксированные в момент, когда от избирателей был большой поток голосов», — сказал Щербаков.

Как эффективную оценили работу системы ДЭГ и представители политических партий. Важно, что у партий была возможность наблюдать за всеми стадиями работы системы и убедиться в том, что она достаточно защищена, отметила член президиума российской экологической партии «Зелёные» Александра Кудзакгова. В будущем в работу системы можно внести ещё ряд изменений, в частности, открыть регистрацию для всех желающих стать наблюдателями через Госуслуги, предложил в свою очередь наблюдатель от партии «Яблоко» Дмитрий Нестеров.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК уже начал подготовку к выборам президента России, которые пройдут в марте 2024 года. На выборах будет применяться в том числе дистанционное электронное голосование.

В сентябре в единый день голосования в России в ходе местных выборов в 25 регионах использовалась в том числе система дистанционного голосования. С её помощью участие в выборах приняли более трёх миллионов человек, отметила Памфилова.