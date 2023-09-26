Москва, 26 сентября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 сентября обсудит с членами правительства по видеосвязи развитие Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что основная тема обсуждения — реализация программы социально-экономического развития Калининградской области.

По данным пресс-службы, с докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Уточняется, что кроме этого будут рассмотрены и другие текущие вопросы.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин провёл встречу с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Алексеем Комиссаровым. В ходе встречи была рассмотрена текущая деятельность, обсуждались перспективы развития академии.

Глава государства 21 сентября прибыл в Великий Новгород, где посетил центр поддержки участников специальной военной операции. Во время рабочей поездки у главы государства была запланирована встреча с победителями Чемпионата высоких технологий и заседание президиума Госсовета по ситуации на рынке труда.