София, 26 сентября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. В парламенте Болгарии подготовили проект о передаче Киеву дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, передаёт интернет-издание «Фактор».

РИА Новости ЗРС С-300

Авторами инициативы стали парламентские фракции ПП-ДБ (партии «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария»), а также ГЕРБ-СДС (партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союз демократических сил).

Там отметили, что Болгария не имеет возможностей для ремонта и восстановления неисправных зенитных управляемых ракет для ЗРС С-300.

«Соответственно, Болгария не может их ни ремонтировать, ни использовать, но они могут послужить для нужд украинской ПВО», — написали авторы проекта.

Проект будет рассмотрен 26 сентября парламентским комитетом по делам обороны, а после вынесен в Народное собрание на пленарное обсуждение.

Как передавало ИА Регнум, в июле парламент Болгарии проголосовал за отправку Киеву порядка 100 старых бронетранспортёров.

Тогда в болгарском парламенте заявили, что София якобы не нуждается в бронетранспортерах, которые были приобретены несколько десятилетий назад для МВД.

В начале августа государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен на встрече с главой министерства иностранных дел Болгарии Марией Габриэль обсудил дальнейшую помощь Украине.