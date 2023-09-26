В Болгарии предложили передать Киеву дефектные ракеты
«Фактор»: парламент Болгарии подготовил проект о передаче Киеву дефектных ракет
София, 26 сентября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. В парламенте Болгарии подготовили проект о передаче Киеву дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, передаёт интернет-издание «Фактор».
Авторами инициативы стали парламентские фракции ПП-ДБ (партии «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария»), а также ГЕРБ-СДС (партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союз демократических сил).
Там отметили, что Болгария не имеет возможностей для ремонта и восстановления неисправных зенитных управляемых ракет для ЗРС С-300.
«Соответственно, Болгария не может их ни ремонтировать, ни использовать, но они могут послужить для нужд украинской ПВО», — написали авторы проекта.
Проект будет рассмотрен 26 сентября парламентским комитетом по делам обороны, а после вынесен в Народное собрание на пленарное обсуждение.
Как передавало ИА Регнум, в июле парламент Болгарии проголосовал за отправку Киеву порядка 100 старых бронетранспортёров.
Тогда в болгарском парламенте заявили, что София якобы не нуждается в бронетранспортерах, которые были приобретены несколько десятилетий назад для МВД.
В начале августа государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен на встрече с главой министерства иностранных дел Болгарии Марией Габриэль обсудил дальнейшую помощь Украине.