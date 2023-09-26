Москва, 26 сентября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Ставропольский край принял участие в международной выставке продуктов питания World Food Moscow 2023. По итогам мероприятия, минеральная вода, которую производят на Кавказских Минеральных Водах, взяла гран-при, рассказали в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края.

Hans Минеральная вода

Выставочный стенд от Ставрополья был организован при поддержке центра «Мой бизнес», открытого по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его курирует краевое минэкономразвития. Кроме минеральной воды, от региона также были представлены кондитерские изделия и мясные деликатесы, добавляет издание «Победа 26».

В международной выставке приняли участие более 1 тыс. компаний из 39 стран. Мероприятие проходило в течение четырёх дней. Производители — участники выставки получили возможность найти новых покупателей и расширить географию продаж. Так, производители ставропольской минеральной воды заключили контракт по ее экспорту в Республику Азербайджан.