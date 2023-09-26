Лондон, 26 сентября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Швейцарская торговая компания Glencore в июле 2023 года доставила не менее 5 тыс. тонн российской меди через Турцию в Италию, таким образом подчеркнув зависимость Европы от российского сырья, пишет 26 сентября газета Financial Times.

Денис Кожевников/ТАСС

Согласно таможенным документам и фотографиям, с которыми удалось ознакомиться изданию, трейдер нефти и металлов приобрёл не менее 5 тыс. тонн медного листа производства российской Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Эта продукция была экспортирована из Турции в итальянский порт Ливорно в июле.

Газета отмечает, что такие сделки подчёркивают зависимость Европы от России в вопросах поставок важнейших товаров, отведя Турции важнейшую роль «перевалочного узла».

Как предавало ИА Регнум, Европейский союз в конце июня утвердил 11-й пакет санкций в отношении России. В санкционный список попали 87 компаний, среди которых RT Balkan, «Царьград», New Eastern Outlook, Oriental Review и «Катехон». Согласно документу, ЕС также запретил поставки по северной ветке нефтепровода «Дружба», экспорт в Россию полупроводников и навигационных приборов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций включил в себя «инструмент» по борьбе с обходом ранее утверждённых ЕС ограничений.

Миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска считает, что Россия доказала устойчивость к западным санкциям. Он считает, что санкции неэффективны — российский бизнес и госструктуры адаптировались к рестрикциям Запада.

Между тем главу МИД Германии Анналену Бербок уже разочаровало отсутствие эффекта от санкций, введённых против России. Дипломат констатировала, что экономика РФ продолжает расти, несмотря на действующие ограничения.

По словам президента России Владимира Путина, российский топливно-энергетический комплекс успешно справляется с давлением западных санкций и чувствует себя уверенно, в том числе и в области внешней торговли.