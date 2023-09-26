Москва, 26 сентября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплат генерального прокурора и председателя Следственного комитета на 5,5%. Соответствующие документы 26 сентября опубликованы на официальном портале правовой информации.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

В частности, в тексте указов сказано, что с 1 октября денежное вознаграждение генпрокурора и главы СК России будет увеличено в 1,055 раза.

Генпрокуратуру сейчас возглавляет Игорь Краснов, а Следственный комитет — Александр Бастрыкин.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 26 сентября подписал указ о повышении с 1 октября на 5,5% зарплат отдельным категориям госслужащих.

«В целях обеспечения социальных гарантий постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

В августе российский президент на совете по национальным проектам заявил, что зарплаты бюджетников должны расти, как и зарплаты в среднем по региональной экономике.

Глава государства отмечал, что в стране продолжается индексация минимального размера оплаты труда. Путин анонсировал опережающее повышение МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%, что должно позитивно отразиться на доходах около 4,8 млн российских работников.