Москва, 26 сентября, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Войска Южного военного округа (ЮВО) в 2023 году получат 5500 единиц современного вооружения и техники, кроме того, в эксплуатацию будут введены более 500 объектов инфраструктуры, рассказал 26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу.

Александр Полегенько/ТАСС

«В Южном военном округе в этом году будет реализовано свыше 170 организационных мероприятий, войска получат 5,5 тысячи единиц современного вооружения и техники, завершится ввод в эксплуатацию более пятисот объектов инфраструктуры», — сказал Шойгу на коллегии Министерства обороны.

Продолжается работа по укомплектованию соединений и воинских частей ЮВО личным составом, отметил также министр. С начала 2023 года количество офицеров в округе увеличилось на 11 тысяч человек, военнослужащих-контрактников — на 30 тысяч человек.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе своего выступления на коллегии Минобороны Шойгу также прокомментировал ход специальной военной операции на Украине. Так называемое контрнаступление ВСУ не приводит ни к каким результатам, за месяц киевская армия потеряла ещё 17 тысяч военнослужащих, а российские войска улучшили своё положение на купянском направлении в Харьковской области, отметил министр.

В июле 2023 года в Минобороны сообщали, что Шойгу лично проверил отработку на полигонах Южного военного округа навыков военнослужащих-контрактников по ведению боя в различных условиях и местности, включая городской бой. Занятия проводятся на новой военной технике и в современной экипировке, военные выполняют стрельбы из различных видов оружия, отрабатывают элементы защиты от огневого поражения противника, а также навыки поражения образцов западного вооружения, рассказали в ведомстве.