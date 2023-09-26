Москва, 26 сентября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Боевой потенциал Воздушно-десантных войск России до конца 2023 года вырастет в 1,3 раза, заявил 26 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В целом реализация спланированных в Воздушно-десантных войсках мероприятий позволит к концу года повысить их боевой потенциал в 1,3 раза», — сказал глава российского оборонного ведомства.

При этом огневые возможности подразделений Воздушно-десантных войск увеличатся на 20%, добавил Шойгу.

Он также отметил, что с начала текущего года в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск поступило более 2 тыс. единиц техники и 5,5 тыс. комплектов средств десантирования и парашютных систем.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России более чем в два раза выросло изготовление ключевых видов боевой техники, автомобилей, систем связи и средств радиоэлектронной борьбы и разведки.

Он напомнил, что на прошедшем 19 сентября совещании военно-промышленной комиссии президент Владимир Путин отметил кратно увеличившийся выпуск востребованных образцов. Мишустин уточнил, что за первые восемь месяцев 2023 года он превысил показатели всего 2022 года.