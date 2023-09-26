Миротворцы России в Карабахе эвакуируют пострадавших при взрыве топлива
МО РФ опубликовало кадры эвакуации пострадавших при взрыве топлива в Карабахе
Степанакерт, 26 сентября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Российские миротворцы эвакуируют в медицинские учреждения жителей Нагорного Карабаха, которые пострадали после взрыва топлива около трассы Степанакерт — Аскеран. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Российские миротворцы эвакуируют санитарной авиацией в медицинские профильные учреждения мирных жителей Нагорного Карабаха, пострадавших после взрыва топлива вблизи трассы Степанакерт — Аскеран», — говорится в сообщении.
Отмечается, что санитарные авиационные рейсы российского миротворческого контингента эвакуируют в медицинские учреждения мирных жителей Нагорного Карабаха, которые пострадали после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт — Аскеран.
Минобороны обнародовало соответствующее видео.
Как передавало ИА Регнум, вечером 25 сентября взрыв произошёл на складе топлива в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, на трассе Степанакерт — Аскеран. Помощь пострадавшим оказывают российские военные врачи.
Согласно данным СМИ, двадцать пострадавших в результате сильного взрыва на складе топлива в Степанакерте скончались в больницах. Четыре медицинских центра приняли 290 человек, получивших ожоги различной степени тяжести, затем большинство из них перевели в Республиканский медицинский центр. Личности ещё 13 погибших не установлены, тела переданы в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Многие люди считаются пропавшими без вести.