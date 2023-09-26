Валуйки, Белгородская область, 26 сентября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Родители футболиста Александра Кокорина не хотят продавать свою квартиру в городе Валуйки в Белгородской области. Несмотря на то, что город постоянно обстреливают украинские военные, мама бывшего футболиста «Спартака» и «Зенита» Светлана Федоровна сообщила ИА Регнум, что квартира — это память, которая очень ценна для их семьи.

Алексей Филиппов/РИА Новости Александр Кокорин

Александр Кокорин родился в городе Валуйки Белгородской области, там он провёл детство и начал заниматься футболом под руководством отчима. Во время обучения в первом классе мальчик поступил в футбольную секцию. Тренер в Валуйках занимался отбором наиболее талантливых ребят в футбольную школу московского «Спартака». Так Кокорин получил свой счастливый билет. В 9 лет Саша переехал в Москву в интернат «Локомотива», где ему предоставили жильё.

Сейчас родной город футболиста практически ежедневно подвергается обстрелам. В результате пострадал центральный храм, в него прилетел снаряд, повреждены многие дома.

«Дом наш пока цел. И квартиру в Валуйках мы, конечно, не продали. Там вырос Саша, и она нам ценна, как память. Но мы там и не были давно, давно не проживаем в Валуйках и не знаем, как там обстоят дела. Сейчас живём в Москве», — объясняет Светлана Федоровна.

Александр Кокорин родился 19 марта 1991 года. Был игроком «Динамо», «Зенита», «Спартака» и «Фиорентины». С 2022 года выступает за кипрский «Арис».