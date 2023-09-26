Москва, 26 сентября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Из квартиры актрисы Маргариты Малеевой пропали деньги и ювелирные украшения, которые вдова режиссёра Аждара Ибрагимова хранила в шкафу. Полиции 86-летняя актриса заявила, что доступ в квартиру имела только её домработница, которая внезапно уволилась и пропала. Возбуждено уголовное дело. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Маргарита Захаровна обратилась в полицию ещё 17 августа. Она рассказала оперативникам, что её квартиру в Козицком переулке ограбили. По словам женщины, из шкафа пропала крупная сумма денег и ювелирные украшения.

«Поступило заявление от 86-летней жительницы Москвы о том, что из сумки в шкафу пропали 250 000 рублей, а также коробка с ювелирными украшениями. Ущерб составляет 520 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Актриса рассказала, что уже около 20 лет ей по хозяйству помогала женщина, которой она платила за это. Но несколько месяцев назад помощница отказалась продолжать работу, причём причину женщина не объяснила, а просто пропала — до неё невозможно дозвониться. Других посторонних людей Маргарита Малеева в квартиру не пускала. Полиция стала проводить проверку по заявлению артистки и 12 сентября возбудила уголовное дело по статье «Кража» в крупном размере (п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ).

Малеева Маргарита Захаровна родилась 24 марта 1937 года. Она известна как актриса, сценарист и журналист, а также вдова кинорежиссера, народного артиста СССР Аждара Ибрагимова. Маргарита Захаровна была автором сценариев таких картин, как «Надо любить», «Свекровь», «Чудак» и других. Малеева является генеральным директором творческого центра «Мир и культура».

Аждар Муталлимович Ибрагимов родился 29 апреля 1919 года. Он работал на Ашхабадской киностудии (сейчас Объединение «Турменфильм» имени Огузхана), на Бакинской киностудии (сейчас — киностудия «Азербайджанфильм»). По направлению Министерства культуры СССР Ибрагимов работал в Северном Вьетнаме, основал там киношколу (сейчас Институт кинематографии), где преподавал актёрское мастерство и режиссуру. Вместе со своими вьетнамскими учениками снял три художественных фильма. За свой труд он был удостоен вьетнамского ордена Труда. Затем Аждар Муталлимович трудился на «Мосфильме», где выступил в роли сценариста, режиссёра и актёра в кинокартине «26 бакинских комиссаров». На его счету такие фильмы, как «Звёзды не гаснут», «Её большое сердце», «Любовь моя, печаль моя», «Чудак» и многие другие. Многие его работы вошли в «золотой фонд» советского кинематографа. Ибрагимов был руководителем курса режиссуры кино в Московском государственном институте культуры. Он был членом Союза кинематографистов СССР. Аждар Муталлимович ушёл из жизни в сентябре 1993 года, ему было 74 года.