Москва, 26 сентября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Дата визита президента России Владимира Путина в Китай согласована, в КНДР — пока не определена, сообщил на брифинге 26 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Он уточнил, что о дате визита российского лидера в КНР будет сообщено дополнительно.

Что касается поездки Владимира Путина в КНДР, то согласование визита ещё продолжается, добавил представитель Кремля.

Он также отметил, что в октябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Пхеньян, но при этом на вопрос, можно ли ожидать, что в это же время там будет президент России, Песков ответил отрицательно.

Как предавало ИА Регнум, 25 июля помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре 2023 года.

20 сентября в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Константиновском дворце в Стрельне глава государства заявил, что с удовольствием принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил Путина в Пхеньян в ходе своего визита в Россию. В Кремле уточняли, что это приглашение российский президент получил во время общения тет-а-тет с главой КНДР. Песков добавил, что Путин с благодарностью принял это приглашение.