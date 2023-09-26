Москва, 26 сентября, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Поездка президента России Владимира Путина в Киргизию планируется, там глава государства встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, заявил 26 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Михаил Метцель Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Можем подтвердить, такая поездка планируется», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Путин и Лукашенко говорят по телефону, контакты используются для сверки часов, повестка развивается более, чем динамично, каждый раз повестка переполнена.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Лукашенко 15 сентября провели в Сочи переговоры, на которых обсудили двусторонние отношения и международные вопросы, в том числе украинский кризис и визит лидера КНДР Ким Чен Ына на Дальний Восток. Путин рассказал Лукашенко о результатах переговоров и заверил, что Россия не собирается нарушать ограничения в связи с ситуацией на Корейском полуострове, но будет развивать отношения с Пхеньяном.