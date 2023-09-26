Москва, 26 сентября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Призыв президента Молдавии Майи Санду к разрыву отношений с Россией ошибочен. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 26 сентября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Ранее Санду заявила, что Молдавии нужно прекратить сотрудничать с Россией ради продвижения европейских ценностей. Песков выразил сожаление, что нынешние молдавские власти усматривают в европейских ценностях «обязательное наличие отрицания всего российского».

«Это глубокое заблуждение, ибо Россия сама и есть европейская ценность, это часть общих европейских ценностей, кто бы что бы ни говорил», — сказал представитель Кремля.

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