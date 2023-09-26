Москва, 26 сентября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. У так называемого украинского контрнаступления нет каких-либо значимых результатов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава Минобороны отметил, что в сентябре российские войска уничтожили более 17 тыс. украинских военных.

«За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе семь американских БМП «Брэдли», 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов Америки, а также два немецких танка «Леопард» и один английский танк «Челленджер», — сказал Шойгу на коллегии ведомства.

Шойгу также отметил, что ВС России удалось значительно расширить зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области. Кроме того, военные России в условиях поставок Западом оружия Киеву продолжают наращивать боевую мощь.

Свой контрнаступ Украина начала в июне. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ за лето составили более 71 тысячи человек. Кроме того, российские войска за это время уничтожили 543 танка и 18 тыс. бронемашин противника.