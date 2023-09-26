Москва, 26 сентября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 сентября воздержался от комментариев к ситуации вокруг сына главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кадр из видео. Телеграм-канал Рамзана Кадырова

«Историю с сыном Кадырова комментировать не буду», — сказал Песков на брифинге.

Днём ранее, 25 сентября, Рамзан Кадыров подтвердил подлинность видеозаписи, на которой его сын Адам бьёт Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана в Волгограде. Комментируя ситуацию, глава Чечни отметил, что люди, сжигающие священные для верующих тексты, — это провокаторы, целью которых является разрушение мира и взаимопонимания в российском обществе.

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Инцидент со сжиганием Корана произошёл в Волгограде 20 мая. По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель Никита Журавель. Он признался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение. Центральный районный суд Волгограда отправил мужчину под арест.

Позднее министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что Журавель будет отбывать наказание в регионе России с преимущественно мусульманским населением. Президент РФ Владимир Путин в июне 2023 года сообщил, что уголовное дело передано управлению Следственного комитета по Чечне.

18 сентября, после появления в Telegram-каналах сообщений о якобы резко ухудшившимся состоянии здоровья главы Чечни, Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией по данному вопросу. В любом случае администрация президента вряд ли может «давать справки» по такой теме, добавил Песков.