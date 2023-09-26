Москва, 26 сентября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября на 5,5% зарплат отдельным категориям госслужащих. Соответствующий документ опубликован 26 сентября на официальном интернет портале правовой информации.

Алексей Дружинин/РИА Новости Владимир Путин

«В целях обеспечения социальных гарантий постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Как передавало ИА Регнум, Минтруд России в августе заявлял, что зарплаты работников государственных органов, которые не являются госслужащими, с 1 октября 2023 года проиндексируют на 5,5%.

Среди работников государственных органов, чьи должностные оклады будут проиндексированы, комендант, заведующий канцелярией, стенографист, экспедитор, кассир и другие должности.

В Минтруде уточнили, что повышение окладов работников федеральных госорганов, не являющихся государственными гражданскими служащими, на уровень инфляции закреплено в законе о федеральном бюджете на 2023 год.

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