* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Луганск, 26 сентября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили технику и живую силу 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около Серебрянского лесничества. Об этом проинформировало Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа РСЗО «Град» ВС России в зоне СВО

Отмечается, что на краснолиманском направлении российские военнослужащие нанесли огневое поражение скоплению живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе Серебрянского лесничества.

В результате было ликвидировано до 55 украинских военнослужащих. Кроме этого, ВС России уничтожили два пикапа, две боевые машины пехоты, самоходную артиллерийскую установку «Акация», две гаубицы Д-30.

Уточняется, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», армейская авиация и артиллерия отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ южнее населённого пункта Червоная Диброва ЛНР.

Как передавало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что киевский режим сконцентрировал дополнительные силы на краснолиманском участке фронта, ситуация там может обостриться. По его информации, по меньшей мере три батальона ВСУ переброшены на краснолиманское направление за минувшие несколько суток, ожидается обострение «по разным участкам».

Ранее Пушилин рассказал о неудачных попытках ВСУ продвинуться на краснолиманском направлении. Российская артиллерия частично подавила, частично отбросила противника на исходные рубежи в районе Новоегоровки, Невского, Торского и Тернов.

Минобороны сообщило о том, что экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа нанесли серию ударов по командно-наблюдательным пунктам Вооружённых сил Украины и бронетехнике противника.