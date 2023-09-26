Санкт-Петербург, 26 сентября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели 25 сентября телефонный разговор и договорились о развитии двух крупных совместных проектов в сферах промышленности и транспорта, рассказал Лукашенко 26 сентября.

Илья Питалев/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Речь шла о совместном производстве самолётов небольшой вместимости, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации», — рассказал белорусский лидер в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Второй проект, который обсуждали лидеры двух стран — строительство новой железнодорожной ветки из Белоруссии в Ленинградскую область, которую предполагается использовать для доставки белорусских грузов в порты этого региона, отметил Лукашенко.

Железнодорожная инфраструктура в настоящее время является «узким местом» в логистике и перевалке грузов, принято решение её расширить, вопрос также будет обсуждаться на встреч Лукашенко и Путина в Киргизии 15 октября, добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года на встрече с президентом Владимиром Путиным глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что с 2025 года госкорпорация будет производить по 10 единиц среднемагистрального пассажирского самолёта Ту-214 в год. В этот период начнёт расти потребность в отечественных пассажирских самолётах из-за ухода иностранных компаний, отметил Чемезов.

В апреле 2023 года власти Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям двух стран. Соглашением предусмотрено, что поставки экспортной белорусской продукции в третьи страны будут осуществляться как через морские порты России, так и через наземную транспортную инфраструктуру.