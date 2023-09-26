Белгород, 26 сентября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, нарушена линия электроснабжения, сообщил 26 сентября глава региона Вячеслав Гладков.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Нарушена линия электроснабжения», — написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что под отключение частично попали абоненты сёл Новая Таволжанка и Архангельское.

Также в результате прилёта снаряда сгорела хозяйственная постройка на территории частного домовладения. В ближайшее время оперативные службы приступят к устранению последствий.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября в Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ посёлка Уразово и города Шебекино пострадали пять мирных граждан. Пострадали две женщины из Уразово, две женщины и один мужчина из Шебекино. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, сейчас они находятся дома.