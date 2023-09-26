Молдавия, 26 сентября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Для продвижения европейских ценностей нужно отказаться от сотрудничества с Россией. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала TV8.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Президент Молдавии Майя Санду

«Нужно не только, чтобы люди говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно, чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями. Потому что недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми», — заявила Санду, добавив, что либо люди верят в демократию и показывают это каждый день у себя на работе, либо это просто разговоры.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика согласилась частично погасить долг перед «Газпромом», выплатив $8,6 млн долга из $709 млн.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что у страны якобы нет многомиллионного долга перед российским «Газпромом». Она рассказала, что правительство наняло две международные компании — из Норвегии и Великобритании, которые провели аудит и не выявили у «Молдовагаза» долгов перед «Газпромом» в размере 800 млн долларов. Санду также добавила, что якобы в 2021 году Молдавию хотели обмануть, намекая таким образом на Россию и выставленный с учётом пени счёт.

По словам заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, в том, что Молдавия поставила аудиторам задачу не обнаружить долга перед российским «Газпромом», не было никаких сомнений, хотя ситуация выглядит довольно взрывоопасной. Он отметил, что у него не было никаких сомнений, что аудитору поставлена задача дать заключение о том, что долг существенно меньше или его нет, а ещё лучше, что это «Газпром» должен «Молдовагазу». И таким образом создать базу для отъёма либо доли российской компании в совместном предприятии, либо изъятия активов, уточнил эксперт.