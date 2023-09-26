Киев, 26 сентября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Российские военные нанесли ракетный удар по месту сборки украинских ракет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете ABC.

Иван Шилов ИА Регнум

«Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», — сказал он, не уточнив при этом, какое именно производство было поражено и когда.

Данилов пояснил, что Киев в связи с этим перенёс часть производства своих ракет за пределы Украины.

Как передавало ИА Регнум, за период с 17 по 23 сентября российские военные нанесли 12 комбинированных ударов по складам с техникой и боеприпасами ВСУ на херсонском и запорожском направлениях. Удары были нанесены по объектам ремонта авиа− и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наёмников.

Кроме того, по данным Минобороны, ВС России уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, поставленных Украине Западом.

Также 24 сентября журнал Forbes сообщал, что российские дроны нанесли серьёзный ущерб парку боевых машин Вооружённых сил Украины. По данным журналистов, беспилотники ВС России вывели из строя пятую часть лучших танков украинской армии, полученных от Запада. Речь идёт о боевых машинах Stridvagn 122, переданных киевским властям Швецией.